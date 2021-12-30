وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن "حزب الله" اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في كل من سوريا ولبنان.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحزب اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في منطقة جبال القلمون، شمال غرب العاصمة السورية، دمشق، وهي المنطقة المتاخمة للبقاع اللبناني، وهي المنطقة التي تضم القاعدة العملياتية لحزب الله.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الحزب اللبناني يمكنه بنشر هذه الأنظمة الدفاعية من التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان، لافتة إلى أن حزب الله يمتلك نظام صواريخ أرض جو تكتيكية، قصيرة المدى.



وأكدت الصحيفة أن نشر هذه الأنظمة يشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان، مرجحة تدريب عناصر ومقاتلي حزب الله على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية، التي تعتمد، بشكل كبير، على نظام SA-300 الروسي.



وفي سياق متصل، رجح الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، موعد المواجهة المرتقبة بين بلاده وحزب الله اللبناني.



ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أوضح، الأربعاء الماضي، استعداد بلاده لحرب لبنان الثالثة مع حزب الله، كاشفا موعدها حينما تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.



يرى بار أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله ، سيشارك في أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل، وأنه ينتظر مثل هذه اللحظة منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت.