تداول بضائع وحاويات 40 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 13 سفينة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 40 سفينة.



وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن بلغت حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 48368 طنا، تشتمل على يوريا، ومولاس، وبصل، وبضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32857 طنا، تشتمل على قمح، وعدس، وأبلاكاش، وخشب زان، وسكر، وحديد، وزيت طعام، وصويا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 16 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77344 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 77949 طنًا.



بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 2925 شاحنة.