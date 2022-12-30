بلينكن: نتطلع للعمل مع حكومة نتنياهو وسنواصل دعم حل الدولتين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة والنهوض بالمصالح والقيم التي شكلت صلب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ عقود.

وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، "لطالما استندت الأواصر العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التزام ثابت بأمن إسرائيل وبعض المثل المشتركة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية ورؤية لدولة إسرائيلية تعيش بسلام مع جيرانها".

وتابع بالقول "على حد تعبير الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف نعمل مع الحكومة الجديدة للاستفادة من الفرص العديدة والتصدي بشكل مشترك للتحديات في إسرائيل والشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران، كما سنواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابلية هذا الحل للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هنأ الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس وزراء أمس الخميس .

وقال بايدن في بيان كتابي إنه يتطلع إلى التعاون مع نتنياهو الذي ربطته به صداقة على مدار عقود " للتصدي معا للتحديات العديدة التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات من جانب إيران".

وأضاف بايدن أن الحكومة الأمريكية تبذل الجهود منذ بداية توليه مهام منصبه من أجل دعم السلام في المنطقة

يذكر أن إسرائيل تشهد بعد نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية مجئ الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها على الإطلاق، حيث تم تمثيل السياسيين اليمينيين المتطرفين أيضا في ائتلاف لأول مرة. كما عاد نتنياهو إلى منصب رئيس الحكومة الذي كان شغله على مدار سنوات طويلة وذلك بعد ابتعاد استمر لمدة عام ونصف العام عن هذا المنصب، ليكون بذلك السياسي صاحب أطول مدة على رأس الحكومة في إسرائيل.

وتعد هذه الحكومة هي الحكومة السادسة التي يشكلها نتنياهو.

كان معسكر نتنياهو/73 عاما/ حصل على أغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وكانت هذه الانتخابات هي الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام