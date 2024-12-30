وزير الخارجية الإيراني: نحن مع تشكيل حكومة شاملة في سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران تتفق في الكثير من مواقفها مع سلطنة عُمان ومعظم دول المنطقة، مؤكدًا أن «الجميع يريد الاستقلال والاستقرار في سوريا، وتشكيل حكومة شاملة تحترم جميع المجموعات العرقية والدينية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، صباح اليوم الاثنين، أن هناك وجهات نظر متقاربة بين إيران وسلطنة عُمان بشأن القضايا الإقليمية، قائلًا إن «المشاورات الثنائية بينهما مستمرة».

وأوضح أن طهران وعمّان تتفقان على وجوب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح قنوات المساعدة.

وفيما يتعلق بالمستجدات على الساحة السورية، صرح عراقجي بأن تم إجراء مناقشة مفصلة في هذا السياق، وتم الاتفاق على الحفاظ على سيادة وسلامة ووحدة الأراضي السورية، وتشكيل حكومة شاملة تحترم جميع المجموعات العرقية والدينية.

ولفت إلى أن «إيران تتفق بالكثير من مواقفها مع سلطنة عُمان ومعظم دول المنطقة، والجميع يريد الاستقلال والاستقرار في سوريا».

وبخصوص اليمن، أدان الوزير الإيراني الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي اليمنية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة اليمن ووحدة أراضيه.

وأعرب عن أمله في أن تستأنف محادثات السلام؛ لمنع المؤامرات التي قد تؤدي إلى حرب أخرى.