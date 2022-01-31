 تقرير إسرائيلي: هرتسوج يواصل زيارته للإمارات رغم إطلاق الصاروخ الحوثي - بوابة الشروق
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تقرير إسرائيلي: هرتسوج يواصل زيارته للإمارات رغم إطلاق الصاروخ الحوثي

هيرتسوج رئيس إسرائيل
هيرتسوج رئيس إسرائيل
د ب أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 8:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 8:56 ص

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج سيواصل زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لها، وذلك على الرغم من اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية الليلة الماضية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الإمارات.

ونقلت الهيئة عن مصدر مقرب من هرتسوج أن السلطات الإماراتية أطلعته على تفاصيل الحادث، وأكدت أنه لا خطر يهدد الرئيس ومرافقيه.

وبدأ هرتسوج أمس زيارة للإمارات، والتقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وأكد الجانبان على الرؤية المشتركة لمصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين. كما استعرض الجانبان الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة.


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