اتصال هاتفي بين عباس وبلينكن قبل اجتماعات مرتقبة للمجلس الوطني الفلسطيني

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الاثنين، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "مكالمة هاتفية جرت بين عباس وبلينكن تناولت آخر التطورات والمستجدات في المنطقة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جهتها ،ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي.

وبحسب الوكالة جدد عباس التأكيد لوزير الخارجية الأمريكي أن الوضع الحالي "غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين".

كما أكد عباس "أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني".

وشدد كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب "التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

ونقلت الوكالة عن بلينكن تأكيده على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي.

وأشار بلينكن إلى إدراك إدارة بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مؤكدا رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت، والتزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وذكر بلينكن أنه سينقل إلى الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته عن التحديات والصعوبات التي تواجه الفلسطينيين، وأنه سيقوم بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك مع الجميع للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء الاتصال الهاتفي بين عباس وبلينكن قبل أيام من عقد اجتماعات مرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني وهيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير).

وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن اجتماعات المجلس المركزي المقررة في السادس من الشهر المقبل تستهدف بحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل وتقييم تطورات القضية الفلسطينية.

ويوم أمس انتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "ضبابية" الموقف الأمريكي الحالي إزاء عملية السلام مع إسرائيل، معتبرة أنه "لا يخدم قضية السلام وحل الدولتين" لحل القضية الفلسطينية.

وذكر أبو ردينة أن الاتصالات الفلسطينية الأمريكية "مستمرة لكنها تسير ببطء شديد، ولم تصل إلى نتائج بعد حول القضايا الأساسية، وعلى رأسها تنفيذ وعود الرئيس جو بايدن سواء فيما يتعلق بالقدس، أو القنصلية، أو وقف الاستيطان".