وزيرة التضامن: نحتاج تغيير ثقافة الأجيال القادمة لكي تتعلم الإدخار

علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على إطلاق البورصة المصرية لأول سلسلة قصصية للأطفال، وهي «المستثمرون الخمسة»، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة «برايل» بعنوان ".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أنه يجب تغيير ثقافة الأجيال القادمة لكي تتعلم الإدخار، قائلة: «طبيعتنا شعب كريم لا يدخر بقدر ما يصرف، لذلك هذا سيفتح مجال جديد لكل طوائف المجتمع».

وتابعت، أن سلسلة قصص الأطفال تستهدف الأطفال من 9 سنوات بشكل قصصي مثل سلسلة ميكي، مشيرةً إلى أنه يجب على الجميع تربية أجيالنا القادمة بفكر إنساني واستثماري في نفس الوقت.

واستكملت، أنها تواصلت مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإدراج هذه القصص في المدارس وتحويلها لقصص مصورة تُذاع بالتليفزيون، ومن الممكن إدراجها لطلاب الصف الخامس والسادس لكي يعرفوا ثقافة الاستثمار في البورصة.

وأوضحت، أن البورصة المصرية شهدت نهضة في السنوات الأخيرة على مستوى نشر الوعي والثقافة المالية، وتحقيق التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي، وأهمية التوازن بين الاستثمار والاستهلاك والادخار.