الرئيس الإسرائيلي من دبي: نأمل في تطبيع العلاقات مع المزيد من دول المنطقة

عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، عن أمله في تطبيع العلاقات مع المزيد من دول المنطقة.

جاء هذا خلال تصريحاته في معرض إكسبو 2020 في دبي، اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لدولة الإمارات، بحسب وكالة "رويترز".

وقال هرتسوج، في دبي، إنه شرف كبير له أن يكون أول رئيس إسرائيلي يزور الإمارات.

وأضاف أنه يأمل في أن تقدم دول أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مثلما فعلت الإمارات عندما أصبحت أول دولة خليجية تقيم علاقات معها في عام 2020 في إطار ما يسمى اتفاقيات إبراهيم.

واعتبر هرتسوج أن اتفاقيات إبراهيم كانت قرارا يهدف لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن حجم التجارة مع الإمارات حاليا يتجاوز مليار دولار.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وصل صباح أمس الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر لمدة يومين، وثمّن هرتسوج حفاوة الاستقبال التي حظي بها لدى وصوله أبو ظبي.

وتأتي زيارة هرتسوج تلبية لدعوة من ولي العهد محمد بن زايد، وقد وصف الإسرائيليون هذه الزيارة بالتاريخية كونها الأولى لرئيس إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في سبتمبر عام 2020.