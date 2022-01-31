إسرائيل ترفض التعليق على إعلان سوري عن «غارة جوية معادية»

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، التعليق على التقارير التي تحدثت عن أن الجيش السوري صد غارة جوية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلية معادية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.

وتشن قوات الاحتلال غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

من جهتها، طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.