أمريكا وإسرائيل تؤكدان ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على ضرورة عدم السماح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، في ضوء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها.

وقال بلينكن - خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو- حسب ما أوردته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء "لقد ناقشنا سبل تعميق التعاون لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها".

وأضاف أن أكثر الطرق فعالية لجعل إسرائيل أكثر أمنًا هي الاستمرار في بناء الجسور في المنطقة وحتى خارج المنطقة، موضحا أنه لهذا السبب عملنا بلا كلل لتعميق وتوسيع اتفاقيات التطبيع الأخرى بين إسرائيل والدول العربية.

وحث وزير الخارجية الأمريكي جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء وتهدئة التوتر، قائلا" نريد أن نتأكد من وجود بيئة يمكننا فيها، كما آمل، في مرحلة ما أن نهيئ الظروف التي يمكننا من خلالها البدء في استعادة الشعور بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

من جانبه، أعرب نتنياهو عن تقديره لزيارة بلينكن، قائلا" زيارتك تأتي في وقت مهم، حيث رأى الكثير في المجتمع الدولي- وأقول معظم المجتمع الدولي- الوجه الحقيقي لإيران".

وأضاف "لقد رأوا تصرفات هذا النظام ضد شعبه ورأوا كيف يصدر العدوان إلى ما وراء حدوده وخارج الشرق الأوسط، وأعتقد أن هناك إجماعًا مشتركًا على أن هذا النظام يجب ألا يمتلك أسلحة نووية".

وتابع "لقد أجرينا مناقشات جيدة للغاية حول صياغة سياسة مشتركة لمحاولة العمل معًا لإحباط هذا الخطر .. ويمكنني أن أكرر مجددا نفس الشئ الذي سمعتموني أقوله عدة مرات.. سياستنا هي بذل كل ما في وسع إسرائيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وسيبقى الأمر كذلك".

وأكد نتنياهو أن حقيقة العمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد أمر مهم لتحقيق هذا الهدف المشترك أيضًا.

جدير بالذكر أن إسرائيل هي المحطة الثانية لبلينكن في جولته الحالية التي أطلقها من مصر وينهيها غدا في الأراضي الفلسطينية.