الإسماعيلي على أعتاب ضم كريم الديب من الاتحاد إعارة 6 أشهر

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اقترب مسئولو الإسماعيلي من الحصول علي خدمات كريم الديب مدافع الاتحاد السكندري، بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر قبل غلق باب القيد الشتوي الليلة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي، طلب التعاقد مع كريم الديب مدافع الاتحاد لإجادته اللعب بمركز الظهير الأيسر والأيمن بشكل جيد، وبعد مفاوضات مكثفة، تم حسم عملية الانتقال المؤقت لصفوف الدراويش من "سيد البلد".

تجدر الإشارة إلي أن الإسماعيلي يعاني من نقص في خط الدفاع، الأمر الذي دفعة مسؤليه للتعاقد مع كريم الديب نجم الاتحاد؛ لتحقيق الاستفادة الفنية المرجوة من وراء ضمه للدراويش.