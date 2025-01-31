سلامة الغذاء ترد على شكاوى مصدري الأعشاب وتكشف عن تراجع الصادرات بعد نقل الاختصاص

رد أشرف سامي، مدير عام الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على شكاوى مصدري الاعشاب والنباتات العطرية، عقب تولي الهيئة مسئولية سحب العينات من الشحنات المعدة للتصدير خلفا للحجر الزراعي، وإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصدرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC» مصر»، إن الهيئة تسلمت مسئولية سحب العينات وإصدار شهادات الصلاحية، خلفا للحجر الزراعي المصري، وذلك في إطار توحيد جهة الرقابة على الصادرات الغذائية.

وأشار إلى أن الرقابة على تداول الغذاء كانت موزعة على 17 جهة، منوها أن قطاع تصدير الأعشاب والنباتات العطرية يعد قطاعًا كبيرًا بحجم تصدير يصل إلى 500 مليون دولار.

وأضاف أن نقل الصلاحيات من الحجر الزراعي إلى الهيئة جرى بالتنسيق كامل، موضحا أن الهيئة تطابق مدى التزام المنتجات بتشريعات الدولة المستوردة واستيفاء جميع الاشتراطات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك لمصر بنسبة تزيد عن 40% من الصادرات المصرية، تليه أمريكا بنسبة 30%، ثم باقي دول العالم.

وكشف عن تصدير 200 ألف طن من الأعشاب والنباتات العطرية خلال عام 2024، لافتا إلى تصدير ما بين 1500 إلى 2000 طن خلال شهر يناير بعد تولي الهيئة الاختصاص، مقابل6 آلاف طن في ديسمبر.

من جانبه، أوضح الإعلامي شريف عامر، أن عدد شهادات الصلاحية الصادرة في ديسمبر بلغ 5 آلاف شهادة، مقابل ما لا يتجاوز 100 شهادة في يناير، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، على إعلان اجتماعه مع رئيس الهيئة والمصدرين لحل المشكلة.