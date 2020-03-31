تويتر يحذف مقطعي فيديو للرئيس البرازيلي لمخالفتهما الضوابط المتعلقة بكورونا

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(د ب أ)

حذف موقع تويتر منشورين للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الاثنين، قلل فيهما من شأن التدابير المتخذة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وحذف موقع التواصل الاجتماعي المقطعين اللذين تم تصويرهما أثناء جولته في مدينة برازيليا ، حيث خالف الرئيس فيهما توصيات وزير الصحة لويز هنريك مانديتا.وتحلقت أعداد غفيرة من المواطنين حول بولسونارو.

وفي رسالة أوضح تويتر أنه لا يسمح بالمحتوى الذي يتعارض مع المعلومات الصحية للهيئات الرسمية ويعرض الأشخاص لخطر الاصابة بمرض كوفيد 19.

كان وزير الصحة البرازيلي نصح المواطنين أمس الأول السبت بالبقاء في البيوت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

لكن بولسونارو تحدث للعمال في محل جزارة وبائع متجول في مقطعي الفيديو، اللذين لا يزالان متاحين في موقع الفيسبوك اليوم. وبدا في حديثه إليهم أنه متفق معهم في انتقاد حالات الاغلاق وحذر من تداعيات البطالة.

وذكر في كلا المقطعين أيضا عقار علاج الملاريا ايدروكسيكولوكين بوصفه علاج محتمل للفيروس.

وكرر الرئيس قوله إن كوفيد 19 عبارة عن انفلونزا صغيرة منتقدا التدابير الخاصة بفرض قيود على الحركة في ولايات ومدن معينة ودعا إلى إعادة الحياة الطبيعية.

وفي محاولة إبطاء انتشار فيروس كورونا قرر حاكم ولاية ريو دي جانيرو ويلسون ويتزيل اليوم الاثنين تمديد القيود على الحياة العامة لمدة 15 يوما.

وقال ويتزيل "لنرى ما حدث في بلاد لم تصدق شعوبها تداعيات الفيروس".

يذكر أنه جرى في السابع عشر من الشهر الحالي، تم إغلاق المدارس والجامعات في الولاية مع تقييد سفر المواطنين بين المدن الكبرى بالولاية وإلى الولايات الأخرى، مع حظر الفعاليات العامة وإغلاق المزارات السياحية.

كما تم إغلاق المتاجر والمحال فيما عدا تلك التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها.