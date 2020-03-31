التعليم العالي: امتحانات نهاية العام لن تجرى قبل 30 مايو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتاحانات نهاية العام الدراسي لن تجرى قبل يوم 30 مايو المقبل، مؤكدًا عدم تعريض حياة أي طالب أو عضو هيئة تدريس للخطر.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أنه سيتم تحميل المتبقي من المقررات الدراسية إلكترونيًا؛ لاستكمال الفترة الدراسية المتبقية من خلال نظام التعليم عن بُعد.

وأوضح أن جامعة القاهرة رفعت ما يعادل 94% من مقرراتها إلكترونيًا، منوهًا بتفاعل 75% معها، مشيرًا إلى عدم إلغاء أي أجزاء من المناهج الخاصة بطلاب الجامعات نظرًا لتراكمية المعلومات بها، خصوصًا في الكليات العلمية، مناشدًا الطلاب بضرورة التزام المنزل لحين صدور قرار الوزارة بذلك الشأن.