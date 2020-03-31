وزيرة التضامن: مباحثات مع الرقابة المالية لتقديم التسهيلات للأسر المقترضة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لتقديم بعض التسهيلات للأسر المقترضة بإرجاء بعض الدفعات، وخاصة لأصحاب القروض متناهية الصغر.

وأضافت «القباج» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة لا تستطيع تعميم التسهيلات على القطاعات كافة؛ لأن بعض القطاعات تعمل بشكل جيد، موضحة أن الإنتاج في قطاع الغذاء ازداد، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأشارت إلى أن الوزارة تدعم أربعة ملايين أسرة من إجمالي سبعة ملايين أسرة فقيرة، لافتة إلى زيادة 100 ألف أسرة في برنامج «تكافل وكرامة» تستطيع البدء في الصرف منذ أبريل.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم فتح نظام ميكنة للاستعلام حتى يتمكن المستحق الدخول إلى البرنامج عبر الرقم القومي، إذا كان لديه صرف، قائلة إن الوزارة تنسق مع الجمعيات الأهلية في توفير المساعدات من كراتين الأغذية وتوزيع المنظفات والمطهرات والكمامات لمؤسسات الرعاية، إضافة إلى التوعية الميدانية من خلال مجتمعات تنمية المجتمع المحلي.

وتابعت: «المجتمع الأهلي يقوم يدًا بيد مع الحكومة وسيتم إجراء اجتماعات على مستوى المحافظات لتنسيق قواعد البيانات وعدم وجود خدمة مزدوجة من نفس الجمعية في أكثر من منطقة وحرمان مناطق أخرى».