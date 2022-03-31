أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مستشفى جنين الحكومي.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أوضحت الكيلة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المستشفى، ما أدى لإصابة عدد من المرضى والممرضين بحالات اختناق داخل أقسام الحضانة والأطفال والجراحة.

وذكرت أن الطواقم الطبية نقلت الحاضنات إلى أقسام أخرى، نتيجة كثافة الغاز المسيل للدموع داخل قسم الحضانة، مؤكدة أن الاعتداء الإسرائيلي، يستلزم تدخلا عاجلا من قبل مؤسسات المجتمع الدولي، لحماية أبناء الشعب والمؤسسات الطبية، ويعتبر خرقا لحرمة مراكز العلاج والمستشفيات بحسب القانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم، استشهاد المواطنين سند أبو عطية (17 عاما)، ويزيد السعدي (27 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم ٣ بحالة خطرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، كما استشهد شاب ثالث وهو نضال جمعة جعافرة (30 عاما)، برصاص الاحتلال، جنوب بيت لحم.