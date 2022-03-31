شارك عشرات المواطنين، وممثلو الفصائل والمؤسسات المختلفة، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية منددة بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وأدت إلى استشهاد شابين وإصابة العشرات.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد حمل المشاركين في الوقفة، التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي، الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن «جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني، عن مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية والاستقلال».

وفي كلمة فصائل العمل الوطني، قال نصري أبو جيش، إن «الاحتلال يحاول فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني»، متابعًا: «لكن بصمود شعبنا وقيادته الحكيمة، سنحقق أهدافنا ونفشل كل المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني».

بدوره، دعا الناطق الإعلامي باسم «فتح» في جنين نصري حمامرة، إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ورص الصفوف في مواجهة التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والانخراط في المقاومة الشعبية في جميع الأماكن.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم، عن استشهاد المواطنين سند أبو عطية (17 عاما)، ويزيد السعدي (27 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 3 بحالة خطرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، كما استشهد شاب ثالث وهو نضال جمعة جعافرة (30 عاما)، برصاص الاحتلال، جنوب بيت لحم.