الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف واستبدال رخص القيادة

وقع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، بمقر إكسبو 2020 دبي، مع وزيرة النقل وسلامة الطرق الإسرائيلية ميراف ميخائيلي مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من الإمارات وإسرائيل.



ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس، تهدف المذكرة إلى تسهيل حركة تنقل حاملي رخص القيادة الصادرة من قبل السلطات الرسمية المعنية أثناء الزيارة والإقامة لمواطني البلدين.



وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وإسرائيل واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي؛ بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.