قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية بدرس غرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، قرية بدرس غرب محافظة رام الله والبيرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، تجاه المواطنين ومنازلهم وسط القرية، دون أن تبلغ عن إصابات.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، خلال تواجده في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



كما أبعدت قوات الاحتلال الشاب مالك محيسن عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، لمدة 15 يومًا.



وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترقوميا، غرب الخليل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترقوميا، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، وإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.



واستشهد في وقت سابق، من اليوم الشاب نضال جعافرة (30 عاما) من سكان البلدة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مستوطنة «غوش عصيون»، جنوب بيت لحم، بزعم محاولته طعن مستوطن قرب موقف للحافلات في تلك المنطقة.