قال نائب محافظة جنين كمال أبو الرب، إن كل محافظات الضفة الغربية وخاصة جنين، تتعرض يوميًا لاقتحامات واعتداءات من الجيش الإسرائيلي، منوهًا إلى أن الاعتداءات تتزايد في مخيم جنين، والذي وصفه بـ«الصامد البطل».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الغد»، صباح الخميس، أن شابين استشهدا على يد قوات الاحتلال، والتي أصابت العديد من الشباب في الأطراف العلوية، ذاكرا أن «الجيش الإسرائيلي في اقتحاماته لا ينوي اعتقال أي فرد، بل ينوي تدمير إرادة الشعب الفلسطيني».

وأكد: «هذا الأمر لن يحصلوا عليه، فنحن نهدف إلى تحرير فلسطين».

ومن جهته، أوضح مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، أن مستشفى الشهيد استقبل 8 إصابات؛ بسبب اجتياح الاحتلال الإسرائيلي المدينة اليوم.

وذكر أن الإصابات منها إصابتان حرجتان إحداهما في الصدر والأخرى في الشريان الفخذي، متابعًا: «تم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة؛ لإجراء العمليات الطبية الخاصة لهم، باقي الإصابات مستقرة، وهناك 9 إصابات في مستشفى بن سيناء».

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي تمثلت باقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، والجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد عدة مواطنين وإصابة 14 آخرين، بينهم ثلاث بحالة الخطر.

وحذرت الرئاسة، من هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المسجد الأقصى المبارك، أو اقتحام مدينة جنين صباح اليوم، معتبرة أن مثل تلك الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، اعتبرت الرئاسة أن تلك سياسة إسرائيلية تصعيدية، لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد كافة لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهراً مقدساً.

وحمّلت الرئاسة، حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.