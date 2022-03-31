البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة بني براك الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية البحريني اليوم الأربعاء بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مدينة بني براك الإسرائيلية القريبة من تل أبيب وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)

وقتل الأشخاص الخمسة في عملية إطلاق نار فيما قُتل منفذها وهو من جنين في شمال الضفة الغربية على ايدي الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وهذه ثالث عملية خلال أسبوع ما أسفر عن مقتل 11 إسرائيليا.

وأشادت حركة حماس وفصائل أخرى بتصاعد عمليات إطلاق النار واعتبرتها "ردا طبيعيا على جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين" ودعت إلى المزيد منها.

وزادت الهجمات من جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ذات الأغلبية العربية ، في الأشهر الأخيرة . وقتل العديد من الفلسطينيين أيضا في مداهمات إسرائيلية.

وهناك مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد خلال شهر رمضان.