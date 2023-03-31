سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تكشف التنسيق بين تل أبيب والمجموعات الإرهابية

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تكشف عن التنسيق الوثيق ما بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية، بهدف إطالة الأزمة.



وقالت الوزارة في بيان أوردته على حسابها على موقع "تويتر" اليوم: "تستمر إسرائيل في ممارسة سياساتها الحربية الإجرامية ضد سوريا، حيث قامت طائراتها بارتكاب عدوان همجي جديد، بالتنسيق مع قطعان المجموعات الإرهابية التي شنت عدوانا على القوات السورية في منطقة الدانا".



وأضافت الوزارة: "إن هذه الاعتداءات المتكررة تظهر التنسيق الوثيق ما بين إرهابي (إسرائيل) والمجموعات الإرهابية، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك النوايا المبيتة ضد دمشق، بهدف إطالة الأزمة واستنزاف المقدرات السورية"، في إشارة إلى الحرب التي تخوضها القوات الحكومية السورية ضد المعارضة المسلحة في البلاد.



واختتمت الوزارة بالقول: "تؤكد سوريا أنها تقف على أهبة الاستعداد، لمواجهة كل هذه التحديات والاعتداءات الفاشية، لتحقيق إرادة الشعب السوري في الانتصار وفرض سيادة سوريا على جميع أراضيها وأجوائها".



وأعلن مصدر عسكري سوري، إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق ليلة أمس الخميس.



وشنت إسرائيل قصفا جويا ليل الخميس الجمعة، طال مواقع للقوات الحكومية السورية في محيط العاصمة السورية دمشق.



وهذا الهجوم الإسرائيلي الثاني على الأراضي السورية، في غضون 24 ساعة، والسابع منذ بداية العام الجديد.