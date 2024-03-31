السلطات الماليزية تحبس شخصين احتياطيا بتهمة تزويد جاسوس إسرائيلى مشتبه به بأسلحة نارية

تم حبس زوجين ماليزيين محتجزين في مدينة كوالا سيلانجور الماليزية بتهمة تزويد جاسوس إسرائيلى مشتبه به بأسلحة نارية، احتياطيا لمدة سبعة أيام.

وذكرت صحيفة سينار هاريان المحلية الماليزية أن المشتبه بهما، وهما من السكان المحليين /42 و40 عاما/ تم حبسهما اعتبارا من اليوم السبت بموجب قانون الأسلحة النارية لعام 1960.

وقالت الصحيفة إن المفتش العام للشرطة، رضاء الدين حسين، أكد الحبس الاحتياطي عند الاتصال به.

كان رضاء الدين قد كشف أمس الجمعة ، عن اعتقال رجل إسرائيلي مشتبه به /36 عاما/ في فندق في جالان أمبانج يوم الأربعاء.، بحسب صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية أمس .

وعثرت الشرطة لدى المشتبه به على ستة مسدسات، بالإضافة إلى 200 طلقة ذخيرة وجوازي سفر .

وقال المشتبه به إنه جاء إلى ماليزيا بحثا عن شخص، وهو أيضا مواطنه، يزعم أنه مرتبط بقضية عائلية وكان ينوى قتله، لكن الشرطة لا تصدق هذا الادعاء.