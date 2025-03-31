التراجعات تخيم على البورصات الآسيوية والأوروبية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الدول

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خيمت التراجعات على البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، تحت تأثيرات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوسع بفرض رسوم الجمركية على كل دول العالم، ما دفع المستثمرين للتخلي عن المخاطرة في شراء الأسهم، واللجوء للتحوط في الملاذات الآمنة في ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومع افتتاحية تعاملات اليوم بالأسواق الأوروبية تراجع مؤشر "يوروستوكس 50" وهو الذي يقيس أداء أقوى 50 شركة بمنطقة اليورو بنسبة 2%، وتراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 1.66%.

وانخفضت بورصات أكبر اقتصادين في أوروبا وهما ألمانيا وفرنسا، حيث تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.95%، وتراجع المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 1.90%.



وخفض بنك جولدمان ساكس، توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو بسبب سياسات الرئيس الأمريكي، كما توقع قيام الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية إضافية فوق توقعاته السابقة.

وحذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من سياسات الرئيس الأمريكي التي ستضر الاقتصاد العالمي بما فيهم الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم إطلاق خطة رسوم جمركية متبادلة مع جميع الدول؛ بهدف تعزيز الصناعة الأمريكية.

وتوقع بيتر نافارو أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يدر نظام الرسوم الجمركية المتبادلة الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، عائدا بنحو 600 مليار دولار سنويا على الاقتصاد الأمريكي.

وطالت الخسائر الأسواق الآسيوية أيضا، حيث أنهت تعاملات اليوم على خسائر قوية، وهوى مؤشر "نيكاي" الرئيسي ببورصة اليابان بختام التعاملات 4.06%.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسواق الصينية، ليهبط مؤشر "هانج سنج" ببورصة هونج كونج بنسبة 1.37%، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% إلى 3335.75 نقطة.

وجاء هبوط الأسواق الصينية، رغم ارتفاع نشاط التصنيع في الصين بأسرع وتيرة له خلال عام في مارس الماضي، مما عزز التوقعات بأن تكون تداعيات الرسوم الجمركية أقل حدة على الاقتصاد الصيني.