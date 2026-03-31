وزير الأوقاف: مصر تمتلك تاريخا عظيما وعجائب لا تنقضي في خدمة القرآن الكريم وشتى العلوم

• الوزير: تطبيق «إذاعة القرآن الكريم» تأكيد لحرص الدولة المصرية على العناية بتراثنا المتفرد

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور ٦٢ عامًا على تأسيسها، وذلك على مسرح مبنى ماسبيرو وبمشاركة قيادات دينية وإعلامية، حفاوةً بتاريخ الإذاعة الفريد الذي تجسد في تطبيق وموقع إلكتروني برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأُقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، والمستشار محمد عبد الجليل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ والأستاذ مجدي لاشين - أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد لطفي - رئيس قطاع الإذاعة، والأستاذ الدكتور سامي الشريف - الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبه كلمة ترحيبية من الأستاذ إسماعيل دويدار، ثم تلاوة قرآنية للقارئ الطبيب أحمد نعينع، ثم عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ إذاعة القرآن الكريم منذ انطلاق بثها عام ١٩٦٤ وتطور خدماتها الإذاعية والرقمية.

وفي كلمته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن إذاعة القرآن الكريم شهدت تطويرًا في خريطة برامجها ومنصاتها الرقمية، مشيرًا إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني للإذاعة، وإضافة تلاوات نادرة، وعودة البث المباشر، ووصول عدد التفاعلات مع التطبيق منذ إطلاقه في حفل ليلة القدر إلى أكثر من ٩٢ مليون تفاعل في مصر ودول أخرى بمختلف قارات العالم.

ونقل رئيس جامعة الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر إلى الحضور، مؤكدًا دور الإذاعة في نشر علوم القرآن الكريم وإتاحة تلاوات كبار القراء، وإسهامها في دعم الرسالة العلمية والدعوية للأزهر الشريف. وفي كلمته، أوضح مفتي الجمهورية، أن إذاعة القرآن الكريم تمثل نموذجًا للإعلام الديني المتخصص، من خلال برامجها التي تسهم في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن مصر تمتلك تاريخًا ممتدًّا في خدمة القرآن الكريم، وأن عجائب صنع الله وإكرامه لمصر لا تنقضي ولا تنتهي؛ مشيرًا إلى دور إذاعة القرآن الكريم في حفظ تراث كبار القراء وإتاحته للأجيال، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي وإطلاق التطبيقات الإلكترونية، وأنها بحق نورٌ يهتدي به الجميع، حتى جاء اليوم الذي يُجمع فيه هذا التراث في تطبيقٍ متفرد، هو تطبيق «إذاعة القرآن الكريم»، الذي أُطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على دعم هذا الإنجاز المتميز والعناية بتراثنا المتفرد.

كما أشار الوزير إلى النجاح الكبير لبرنامج «دولة التلاوة»، بما يعكس مكانة مصر الراسخة بوصفها دولة التلاوة عبر تاريخها الممتد منذ قرون؛ منوهًا إلى بداية بث سلسلة عن قراء القرآن الكريم المصريين عبر جهد مبارك لقناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يحقق بث الرسالة وتوثيق المسيرة وإكرام من يستحق.

شهدت الاحتفالية تكريم عدد من أسماء رموز التلاوة، منهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ كامل يوسف البهتيمي، إلى جانب تكريم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندي، وعدد من المبتهلين والإذاعيين والعاملين بإذاعة القرآن الكريم.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية للمبتهل حسام الأجاوي، وتكريم عدد من رواد العمل الإذاعي والفني المشاركين في تطوير المحتوى الإذاعي والتطبيق الإلكتروني، في إطار خطة الهيئة الوطنية للإعلام لتطوير خدمات إذاعة القرآن الكريم والحفاظ على تراثها الإذاعي.