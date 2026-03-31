مشروع قانون في إيران يقترح فرض رسوم وتقييد مرور السفن في مضيق هرمز

أقرت لجنة أمنية في البرلمان الإيراني مشروع قانون يقترح فرض نظام رسوم على المرور في مضيق هرمز، ويقترح تقييد وصول السفن المرتبطة بالدول التي فرضت عقوبات على إيران.

وقال عضو اللجنة، مجتبى ساري، لوكالة فارس للأنباء إن الاقتراح سيُعرض للنقاش والتصويت في البرلمان.

وبموجب المشروع، ستُمنع السفن من الولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي فرضت عقوبات على إيران في السنوات الأخيرة من عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي. كما ستتأثر السفن القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لساري.

وأفادت وكالة فارس أن الرسوم ستُفرض بالعملة الوطنية الإيرانية، الريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز العملة الوطنية وتجاوز العقوبات الأمريكية، مع منح الدولة السيطرة الكاملة على التدفقات المالية.

وتشير هذه الخطوة إلى تصعيد إضافي مع واشنطن، حيث طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بإعادة فتح المضيق بالكامل، وهو طريق رئيسي لشحنات الطاقة العالمية، وهدد بعواقب في حال عدم الامتثال.



