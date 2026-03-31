آس: جاهزية كاملة لـ مبابي قبل لقاء مايوركا في الدوري الإسباني

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن جاهزية النجم الفرنسي كيليان مبابي للمشاركة مع ريال مدريد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشارك مبابي مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف، حيث قاد “الديوك” للفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعود ريال مدريد إلى تدريباته مساء اليوم، بمشاركة أغلب اللاعبين الدوليين، استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي بات جاهزًا بنسبة 100%، بعد تعافيه من إصابة الركبة، وهو ما أكده بهدفه الأخير أمام البرازيل، ليؤكد عودته الكاملة.

وأضافت أن ألفارو أربيلوا يُبدي حماسًا كبيرًا لعودة اللاعب، خاصة بعدما حصل على دقائق محدودة في المباريات السابقة أمام مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، في إطار تجهيزه تدريجيًا قبل العودة للمشاركة بشكل أساسي.

وغاب المهاجم الفرنسي، عن أربع مباريات في الدوري الإسباني خلال عام 2026 بسبب مشكلة مزمنة في الركبة تعود إلى الموسم الماضي