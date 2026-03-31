انخفاض معدل المواليد في إيطاليا مع استقرار عدد السكان بفضل الهجرة

يواصل معدل المواليد في إيطاليا الانخفاض، حيث سجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي 355 ألف مولود فقط العام الماضي، بانخفاض بنسبة 9ر3% مقارنة مقارنة بعام 2024.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء في إيطاليا "إيستات"، انخفض معدل الإنجاب إلى 14ر1 طفلا لكل امرأة، مقارنة بـ 18ر1 طفلا في عام 2024.

ولطالما كان انخفاض معدل المواليد في هذا البلد، الذي كان يتمتع سابقا بوفرة في الأطفال، أحد أبرز المشكلات التي تواجه إيطاليا.

وفي الوقت ذاته، يشهد السكان شيخوخة متزايدة، حيث سجل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر رقما قياسيا جديدا ومتتاليا.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين أتموا 100 عام في البلاد حاليا نحو 24 ألفا، أي بزيادة تقارب ألفي شخص مقارنة بعام 2024.

وتظل إيطاليا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي ذات أعلى متوسط عمر متوقع، حيث بلغ 7ر81 سنة للرجال و7ر85 سنة للنساء في عام 2025.

ويحذر الخبراء من أن انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان يشكلان تحديات جسيمة على اقتصاد إيطاليا ونظام الرعاية الاجتماعية فيها.

وبالتالي، تكاد الهجرة تعوض بالكامل انخفاض عدد المواليد.