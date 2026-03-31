سيد علي يطالب الحكومة بوضع حد أقصى لاستهلاك البنزين: أنت في كارثة وأزمة عالمية

طالب الإعلامي سيد علي، الحكومة بضرورة وضع «حد أقصى» لاستهلاك الفرد من البنزين، لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة الراهنة وتضاعف فاتورة الاستيراد.

وقال خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم»: «حان الوقت بدل الحكومة ما تنيم الناس من الساعة 8 والساعة 9، تبتكر لنا أفكارا لتحديد كمية البنزين التي يستخدمها الفرد.. حان الوقت أن الحكومة تحدد حدا أقصى لاستخدام البنزين».

ودعا المواطنين إلى «التواضع قليلا» والاستغناء عن السيارات الخاصة لمدة شهر والاعتماد على المواصلات الجماعية والمترو.

وتابع: «أحد أهم أدوات الترشيد الآن، مش عايز أقول إن البنزين يتحط على البطاقة، البنزين حتى اللحظة مدعم، وفيه ناس ثانية مش بتاخده، وبعدين أنت في كارثة وأزمة عالمية، تزداد في بريطانيا أمريكا نفسها التي تقول إنها تمتلك أكبر احتياطي في العالم، أضعف الإيمان حضرتك تتكرم وتتواضع، والمترو شغال وبيجري تحت الأرض في مصر كلها».

ونوه أن فاتورة استيراد الوقود ارتفعت من مليار و200 مليون دولار شهريا إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 100%، متسائلا: «أنت لو مكان الحكومة هتعمل إيه؟!»

وشدد أن الارتفاع يعد «كارثة» لافتا إلى تراجع إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى مشكلة الديون، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه نتيجة العرض والطلب، فضلا عن توترات الخليج وتداعيات ذلك تحويلات المصريين بالخارج.

ولفت إلى اعتماده خلال الأيام الثلاثة الماضية على مترو الأنفاق، معلقا: «مش قضية توفير فقط، لكن الواحد تعب من السواقة والزحمة».

وأشار إلى أن المسافة التي كان يستغرقها للوصول باتت تستغرق 16 دقيقة عبر المترو، وذلك بالمقارنة بـ 45 دقيقة كان يقضيها عند استخدام السيارة.