الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: إسرائيل قد تفقد صفة المراقب بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام

قالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيترا باير، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست الإسرائيلي قد يفقد صفة المراقب لدى الجمعية بعد إقراره قانون عقوبة الإعدام.

وأضافت باير، أن هذا التصويت "يهدد بشكل خطير صفة إسرائيل كمراقب" لدى الجمعية البرلمانية.

يذكر أن مجلس أوروبا، الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا له، يراقب سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وهو منظمة غير تابعة للاتحاد الأوروبي.

ويمثل أعضاء البرلمان التابع للمجلس 46 دولة، ويجتمعون 4 مرات سنويا في إطار الجمعية البرلمانية.

وقالت باير، إن من المتوقع أن يناقش الأعضاء القانون الإسرائيلي الجديد يوم 22 أبريل المقبل خلال مناقشاتهم بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت باير، إن إسرائيل تبتعد عن قيم مجلس أوروبا باتخاذها هذا القرار.

ويرى منتقدون أن القانون الجديد عنصري، وأن صياغته جاءت ليطبق حصرا على الفلسطينيين.

وأشار مجلس أوروبا، عقب التصويت على القانون مساء أمس الاثنين، إلى أن أي تطبيق لعقوبة الإعدام يمكن اعتباره تمييزيا يعد أمرا غير مقبول في دولة تحكمها سيادة القانون.

