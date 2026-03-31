بيتكوين تستقر عند 67 ألف دولار وتتجه لإنهاء مارس بمكاسب طفيفة

استقرت أسعار العملة المشفرة بيتكوين قرب مستوى 67 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو إنهاء شهر مارس على ارتفاع طفيف، في ظل تداولات اتسمت بالهدوء والحذر نتيجة استمرار حالة النفور من المخاطرة عالميا.

وسجلت "بيتكوين" - أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية - ارتفاعا محدودا بنسبة 0.2% لتصل إلى 67,401 دولار، مع سيطرة تحركات عرضية على أدائها طوال الشهر، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على التضخم والسياسات النقدية.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تتجه "بيتكوين" لتسجيل مكاسب محدودة بنهاية مارس، بارتفاع طفيف بلغ حوالي 0.7%، رغم الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الماضية، في وقت تباينت فيه تحركات العملات الرقمية الأخرى، وفقا لبيانات "كوين ماركت كاب".

كما تتجه عملة "إيثريوم" لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 5%، بينما تراجعت إكس آر بي بنحو 3.9%، وسجلت كاردانو أكبر خسائر بين العملات الرئيسية بنسبة 12.6%، تلتها سولانا بنحو 1.3%.

وامتدت الخسائر إلى بعض العملات الرقمية ذات الطابع المضاربي، حيث انخفضت عملة "TRUMP" بنسبة 12.4% خلال الشهر، وتراجعت دوجكوين بنسبة 2.8%، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على شهية المخاطرة في الأسواق.

وذكرت تقارير اقتصادية أن تفاقم الصراعات والتهديدات المستمرة بإغلاق ممرات ملاحية حيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، أثار مخاوف واسعة من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، مما يضطر البنوك المركزية الكبرى للإبقاء على سياسات نقدية تقييدية وأسعار فائدة مرتفعة، وهو ما ينعكس سلبا على جاذبية الأصول عالية المخاطر.

وعلى صعيد المقارنة مع الملاذات الآمنة، أظهرت البيانات تفوق "بيتكوين" نسبيا على الذهب خلال شهر مارس، مستفيدة من التراجعات الحادة التي سجلها المعدن الأصفر، رغم أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكاسب قدرها 5.7% منذ بداية العام، في حين فقدت "بيتكوين" نحو 23% من قيمتها السوقية حتى الآن خلال عام 2026.