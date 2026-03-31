نتنياهو: أعتقد أن النظام الإيراني سينهار داخليا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها، دون أن يحدد موعدا لانتهائها.

وأضاف نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأمريكية: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب.

وتابع: "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا"، مشيرا إلى أن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة "سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي".

كما شدد على أن التهديد الإيراني "ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة".

وأشار نتنياهو إلى أن "جزءا كبيرا من أوروبا بات ضمن نطاق الاستهداف الإيراني"، مضيفا أن "صواريخ إيران تقترب من مدى عابر للقارات يصل إلى 4000 كيلومتر".

وتابع: "القدرات الصاروخية الإيرانية تهدد إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن إيران "تسعى منذ سنوات لامتلاك سلاح نووي".

واختتم نتنياهو تصريحاته قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أدرك خطر إيران مبكرا وتصرف بحزم، وانسحابه من الاتفاق النووي كان خطوة ضرورية".



