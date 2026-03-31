سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، إلى مقر الحكومة البريطانية بالعاصمة لندن، للقاء رئيس الوزراء كير ستارمر.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مشاهد مصورة لوصول موكب الشرع إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت بلندن، للقاء ستارمر ومسئولين بريطانيين.

وبدأ الشرع، فجر الثلاثاء، زيارة رسمية إلى بريطانيا تعد الأولى له منذ توليه السلطة في يناير 2025، يبحث خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

واستؤنفت العلاقات السورية-البريطانية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث استقبل الشرع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بدمشق في 5 يوليو 2025.

فيما أعادت سوريا في نوفمبر 2025 افتتاح سفارتها في لندن بعد إغلاق دام 13 عاما، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بريطانيا.

وتعد لندن المحطة الثانية والأخيرة في جولة أوروبية بدأها الشرع الأحد بزيارة إلى برلين، حيث التقى، الاثنين، كبار المسئولين الألمان وبحث معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتسعى الحكومة السورية إلى تحسين الواقع الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات دولية وجذب المستثمرين والانفتاح على المجتمع الدولي، بعد حرب مدمرة شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على البلاد لـ14 عاما (2011- 2024).