تنظم دار الأوبرا المصرية صالونًا ثقافيًا بعنوان "قضايا موسيقية.. الإسكندرية عروس البحر والنغم"، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ضمن أنشطة الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري، في دار أوبرا الإسكندرية، يوم الخميس المقبل.

و أوضح بيان لدار أوبرا الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ، أن الصالون يستضيف نخبة من الرموز الفنية والثقافية، من بينهم علي الجندي، ووجيه ندى، وعماد خطاب، فيما تدير اللقاء إيناس جلال.

ويتضمن البرنامج فقرة فنية مميزة يقدمها مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، تحت إشراف هدى حسني، وبقيادة محمد حسني، إلى جانب مناقشات ثرية حول أبرز القضايا الموسيقية المرتبطة بالتراث السكندري.

ويأتي تنظيم هذا الصالون في إطار جهود وزارة الثقافة لتعميق الوعي بالتراث الموسيقي السكندري، وطرح قضاياه الراهنة، إلى جانب تعزيز التواصل بين الرموز الفنية والجمهور من محبي الفنون في المدينة.