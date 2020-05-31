نقابة المهندسين تقرر مد الاشتراك في مشروع العلاج حتى 30 يونيو

أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة هاني ضاحي، مد فترة الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، لمدة شهر؛ نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وتيسيرا على أعضاء الجمعية العمومية وذويهم في ظل فترة صعبة وإجراءات احترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك ابتداء من 1 وحتى 30 يونيو المقبل.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تقرر فيها هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك 2 نوفمبر 2019 حتى 29 يناير 2020، وعقب ذلك الإعلان عن استمرار استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020، على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020 حتى نهاية شهر فبراير، ثم قرار بمد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى يوم 31 مارس الماضى، بغرامة قدرها 25%، ثم مدها حتى يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وأخيرا قرار بالمد حتى 30 يونيو 2020.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة مكتب النقابة العامة مد فترة تحديث بيانات أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات تحت سن الـ60 عاما، حتى 30 يونيو 2020، نظرا لظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى مد تحديث البيانات بالنسبة للأسر حتى 31 يوليو 2020، بدلا من 1 يوليو القادم، والمهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الـ60 عاما، فيظل موعد تحديث بياناتهم خلال شهر أكتوبر، نظرا لأن تحديث البيانات بالنسبة لتلك الشريحة يتم كل عامين.