الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية غدا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل، غدا الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في باريس، لمناقشة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.



وأشارت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، وفقا لما نقله موقع فرانس 24، إلى أن فرنسا ستجدد في هذه المناسبة مطالبتها بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فضلا عن دعمها تنظيم انتخابات.



يذكر أن الدبيبة زار الجزائر يومي السبت والأحد، حيث بحث البلدان استئناف الروابط البرية والبحرية بينهما، ومن المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، مع رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي في روما.