الأرصاد: انكسار الموجة الحارة ابتداء من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة والشعور بالتحسن في الأحوال الجوية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، إذ تنخفض الحرارة بمعدل من ثلاث إلى أربع درجات مئوية، لتسجل العظمى 34 و35.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن طقس الأربعاء المقبل يشهد أجواء حارة خلال فترة النهار، لطيفة في ساعات الليل، منوهة بأن هذا الطقس متوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع.

ولفتت إلى أن مصر مازالت تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، مع ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار.