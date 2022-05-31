صندوق الثروة السيادي الإسرائيلي يبدأ نشاطه غدا

يبدأ صندوق الثروة السيادي الإسرائيلي الذي طال انتظاره العمل أول يونيو المقبل، بعد إعلان السلطات الضريبية جمع الحد الأدنى اللازم لرأسمال الصندوق من خلال الرسوم المفروضة على الموارد الطبيعية في إسرائيل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على إنشاء أول صندوق ثروة سيادي في إسرائيل عام 2014 لاستثمار فائض حصيلة الضرائب على عائدات حقول الغاز الطبيعي البحرية المكتشفة في المياه الإسرائيلي.

وتم تحديد رأسمال الصندوق الأولي بمليار شيقل (300 مليون دولار) قبل أن يبدأ ممارسة نشاطه. ولم يتمكن الصندوق من الوصول إلى هذا الرقم المستهدف عدة مرات بسبب انخفاض حصيلة الضرائب على صناعة الغاز الطبيعي عن التوقعات.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها حولت إلى الصندوق 14ر1 مليار شيقل كحصيلة تراكمية للضرائب حتى الآن.