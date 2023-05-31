نقيب المهندسين طارق النبراوي بعد أحداث الجمعية العمومية: يوم مأساوي في تاريخ النقابة

علق نقيب المهندسين طارق النبراوي على حالة الفوضى التي سادت قاعة فرز الأصوات وعدم إعلان نتيجة التصويت فى الجمعية العمومية غير العادية للنقابة عقدت أمس، لسحب الثقة منه، قائلا:" «اليوم مأساوي في تاريخ نقابة المهندسين ومصر كلها».

وأضاف النبراوي في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، أن اللجنة المشرفة على إدارة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، فرزت الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت، لكنها لم تعلن النتائج.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالًا من المهندس هاني محمد محمود، رئيس اللجنة، أخبره فيه بانسحابه واللجنة من الاجتماع؛ لأنه علم أن المهندس يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين، توجه بخطاب إلى اللجنة القضائية يطلب فيه استلام المستندات كافة.

وأوضح أن «الديب» طلب عدم تسليم أية مستندات للجنة الانتخابات المشكلة برئاسة «محمود»، باعتبار أنها لجنة متابعة وليست لجنة انتخابات، قائلًا إن «محمود» بناء على ذلك طلب الانسحاب، ووجد الموقف مخالفًا.

وأكمل: «في أثناء التفاهمات، صعد ليتناقش مع اللجنة القضائية التي تسري في أعمال النتيجة، فوجئنا بمجموعة من بلطجية، كانوا واقفين بيقولوا إحنا عاوزين نطعن على النتيجة، وقاعدين يهتفوا ويدوروا عليا عشان يعتدوا عليا».

واستطرد: «دخلوا ضربوا الناس والستات الموجودين والمهندسين، وأعتقد أن هناك إصابات، هذا وضع مؤسف، وأعتقد أنهم أتلفوا المستندات الخاصة بالانتخابات».

وطالب بإحالة المسألة للرأي العام ولأجهزة الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية للتحقيق فيها والوقوف على الوضع الحالي، مجيبًا عن إمكانية تقدمه ببلاغات: «سأبحث الأمر مع المحامين».