تقرير لوكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك القيود على أنشطتها النووية

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أفاد تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران "تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015" بين طهران والقوى العظمى.

وبيّن التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن التقديرات تفيد بزيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 983.7 كيلوجرام منذ التقرير الفصلي الأخير، ليصل إلى 4744.5 كيلوجرام.

وذكرت الوكالة أن هذا المخزون يشتمل على 114.1 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، قريباً من المستوى المستخدم في الأسلحة.

وأفاد التقرير بأن طهران "سمحت للوكالة بتركيب معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب".