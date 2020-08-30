قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن تجربة قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات؛ لم تنجح بالشكل المطلوب، حسب تعبيرها، قياسا على حجم التوقعات المنتظرة قبل العمل بالمبادرة.

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى تحقيق المبادرة مبلغ 415 مليون دولار نظير 84 ألف وديعة من إجمالي عدد بلغ 185 ألفًا من المسجلين على البوابة الإليكترونية.

وأعلنت عن إصدار الجمارك الإفراجات الجمركية عن عدد 1500 سيارة إلى الآن ، معقبة: «المصريون في الخارج لم يصدقوا في البداية المبادرة، والجميع كان ينتظر من الآخر خوض التجربة، وقبل انتهاء المدة الإقبال على الشراء وتحويل الودائع ارتفع مرة واحدة، سجل 185 ألف، لكن مدفعش غير 84 ألفًا».

ونفت من جانبها إعادة العمل بالمبادرة مرة أخرى أو تمديدها، مشيرة إلى انتهائها في 14 من مايو الجاري، معقبة: «بعد التعديلات الأخيرة التي شهدت تمديد الفترة شهر، المصريين بالخارج طالبوا بمد إضافي، وكل مشكلة كانت بتواجههم كنا بنحلها»، لافتة إلى تمديد المدة الاستيرادية لـ 5 سنوات عوضًا عن عام خلال التعديلات الأخيرة.

