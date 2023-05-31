 وكيل أعمال هيفاء وهبي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بسنتين في قضية نصب - بوابة الشروق
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وكيل أعمال هيفاء وهبي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بسنتين في قضية نصب


نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:35 م

قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتعديل عقوبة محمد وزيري وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 4 ملايين دولار، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من النزاع القضائي بين الطرفين.

وفى 22 فبراير 2021 عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

ومن جهته، أكد المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة هيفاء وهبي في تصريحات صحفية أن اجمالي الاحكام التي صدرت ضد محمد وزيري هى 5 سنوات، وتم تعديلها اليوم إلى عامين، حيث مازال يقضي عقوبة الحبس في قضية التبديد، وأن هناك حكماً آخر في قضية اتهامه بالنصب وعقوبتها نهائية وهى الحبس لمدة عامين، أما براءته فكانت فقط في تهمة النصب.


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