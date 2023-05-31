مدافع قطر: نشعر بحماس شديد لمشروع كيروش الجديد مع العنابي

أعلن طارق سلمان مدافع نادي السد ومنتخب قطر الأول لكرة القدم، جاهزية منتخب بلاده للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو إلى 16 يوليو المقبل.

ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية على التوالي في البطولة بدعوة خاصة من اتحاد منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ويستهل الفريق مواجهاته بالبطولة يوم 25 يونيو بمواجهة منتخب هايتي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا المكسيك وهندوراس.

وقال سلمان في تصريحات تليفزيونية، إن هدف المنتخب القطري في هذه البطولة هو الوصول لأبعد مرحلة وليس فقط التمثيل المشرف .

وأشار مدافع السد القطري إلى أن "لاعبي المنتخب لديهم حماس كبير لضربة البداية لهذا التحدي والمشروع الجديد للفريق القطري مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش" والذي تولى المهمة خلفا للإسباني فيليكس سانشيز الذي رحل بعد فشله في مونديال 2022 .

وأضاف : "لقد بدأنا الاستعداد للكأس الذهبية في قطر بالتدريب لمدة 3 أيام عبر معسكر داخلي بأكاديمية أسباير للتفوق الرياضي ، وبعدها سنتجه لمعسكر فيينا في النمسا وسنخوض 3 مباريات قوية مع منتخبات كرواتيا للمحليين وجامايكا ونيوزيلندا كذلك ، وهي مواجهات قوية من وجهة نظري وإعداد جيد للغاية بالنسبة لنا قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية" .

وتابع: "نشعر بحماس شديد لمشروع العنابي الجديد تحت قيادة كارلوس كيروش، وأعتقد ان الإعداد الذي يستمر لمدة 20 يوما سيكون جيدا بالنسبة للاعبين الشباب والوجوه الجديدة التي انضمت مع اللاعبين أصحاب الخبرة لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة للمنتخب القطري" .

وأعرب عن اعتقاده أن "المنافسة ستكون قوية بين الجميع لكسب ثقة المدرب وإثبات أنفسهم لحجز مكان في التشكيلة الأساسية" .

وتابع قائلا : "طموحاتنا في الكأس الذهبية بالمجموعة الموجودة من اللاعبين كبيرة للغاية وثقتنا كبيرة بأنفسنا ، وأعتقد أن كل هذه التحضيرات إعداد جيد لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا 2024 ، والكل يبذل مجهود كبير ومتحمس لتقديم أفضل ما عنده" .

وأشار إلى أن "كيروش يتطلع لمنح الفرصة لجميع اللاعبين المنضمين للمنتخب ، وهو بالتأكيد صاحب القرار في ضم أو استبعاد أي لاعب ولا يمكن لأحد أن يتدخل في قرارته ، والمهم أن كل اللاعبين سيحاولوا تقديم الأفضل" .

وشدد طارق على ان "كأس العالم 2022 كانت تجربة صعبة على جميع اللاعبين بعد عدم تقديم المستوى المأمول خلال منافسات البطولة ، ولكن إن شاء الله نجتاز هذه الفترة الصعبة ويظهر العناب بأفضل صورة في البطولات القادمة".

ووجه طارق سلمان الدعوة للجماهير القطرية لمساندة الفريق ودعمه حتى ولو من خلف الشاشات ، مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لكل اللاعبين وإن شاء الله يكونوا عند حسن الظن .