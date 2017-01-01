فولكس فاجن تفصل موظفا بعد تسريب معلومات حساسة

أفادت تقارير بأن شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات قد حددت هوية أحد العاملين وقامت بفصله، حيث يعتقد أنه قام بتسجيل وتسريب محادثات لمجموعة عمل كانت مكلفة بمهام حساسة في عامي 2017 و2018.

ووفقا لمعلومات من وكالة "د.ب.أ- أيه إف إكس" الاقتصادية، تم فصل موظف بالشركة اليوم الجمعة، وقالت فولكس فاجن إنها لن تعلق على الأمر، بينما التحقيق لا يزال جاريا.

وكانت الشركة، رفعت شكوى جنائية ضد مشتبه به مجهول بعد أن تم التحقيق في القضية داخليا في بادئ الأمر.

كانت فولكس فاجن قد أبلغت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مطلع الأسبوع أنها تبحث حاليا بين أطقم موظفيها عن شخص قام بتسريب معلومات بعدما نشرت مجلة "بزنس انسايدر" الالكترونية مقتطفات من التسجيلات.