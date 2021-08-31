ثقافة شمال سيناء تحتفل بيوم الوفاء لشهداء الوطن

دشن إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة يوم الوفاء لشهداء الوطن في فرع ثقافة شمال سيناء بقصر ثقافة العريش.



وبدأت الفعاليات بديفيله فني لقسم مواهب الأطفال أمام القصر، وافتتاح معرض الفنون التشكيلية لفناني شمال سيناء، أعقبه تفقد معرض الحرف التراثية والمشغولات اليدوية لسيدات سيناء، والمقام حفاظًا على الهوية الثقافية للحياة السيناوية، بجانب إقامة منفذ بيع كتب إصدارات الهيئة.



وأعرب رئيس الإقليم عن سعادته بحضوره إلى أرض سيناء، مشيراً إلى أن الهدف الأساس للمبادرة هو بث روح الولاء والانتماء للوطن وتحصين العقل الجمعي للمصريين، وأن المعركة الحالية هي معركة فكر وفن وثقافة تصمد وتسقط خلالها الدول، وأن توصيل رسالة للشباب لمعرفة معنى الوفاء هو إحدى الأهداف الأساسية المبادرة، كما طلب من الحضور وقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن؛ كما ألقى المخرج عاطف شكرى مخرج فيلم "حكايات الولاد والأرض" كلمة عبر فيها عن بالغ سعادته بعرض فيلمه بأرض سيناء الطاهرة.



وجرى تكريم زوجة الشهيد محمد السواركة، وإهدائها درع الثقافة وشهادة تقدير، عرفانا بدور الشهيد فى الحفاظ على الوطن، وتحدثت زوجة السواركة عن دور الشهيد وفخرها واعتزازها بأنها زوجته، وتقدمت بالشكر والتقدير للرئيس السيسي، والقوات المسلحة، ورئيس الإقليم لحرصهم على تكريم الشهداء وتقديم الدعم الدائم لأسر الشهداء، تلى ذلك عرض فيلم "حكايات الولاد والأرض"، الذي قام بسرد قصة الشهيد محمد السواركة، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة العريش للموسيقى العربية بقيادة الفنان خالد الشعراوي، حيث قدمت باقة متنوعة من أغاني التراث السيناوي.



وعلى جانب آخر، بدأت فعاليات الصالون الثقافي بتكريم رئيس مجلس مدينة العريش والدكتور صلاح سلام، عضو جمعية حقوق الإنسان، الذي تحدث عن دور الفن في تجسيد روح المحبة للوطن، وأهمية الفنان فى توظيف دوره لخدمة البلد، وأهمية القوى الناعمة في ترسيخ قيم الولاء للوطن والوفاء له، من خلال بعض الأمثلة للشخصيات السياسية، أعقبه عرض فني لاكتشاف المواهب بعنوان "بنت اسمها روضة".