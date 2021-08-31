نيوزيلندا تكتشف سلالة كورونا جديدة أخطر من دلتا

دراسة: عدد الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح موديرنا ضعف لقاح «فايزر ــ بيونتيك»

أعلنت وزارة الصحة فى نيوزيلندا، اكتشاف سلالة جديدة شديدة الخطورة من فيروس كورونا المستجد فى نهاية يونيو الماضى لدى رجل قادم من الخارج.



وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة «نيوزيلاند هيرالد»: إن الرجل المصاب بسلالة «سى. 2 .1» وضع فور وصوله فى مركز حجر صحى حكومى، ما أتاح تجنب انتشار العدوى.



وأضاف المتحدث أن «وزارة الصحة تراقب جميع سلالات كورونا المثيرة للقلق عن كثب. وهذا هو أحد الأسباب التى تجعلنا نتحقق من تسلسل جينوم الفيروس فى جميع العينات الإيجابية»، وفقا لموقع «العربية. نت» الإخبارى.



وذكرت بوابة «Ayuitness» الإخبارية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا، أطلق عليها اسم «سى. 2 .1»، اكتشفها الاختصاصيون فى المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب أفريقيا.



ووفقا للعلماء، فإن السلالة الجديدة قد تكون أكثر عدوى وفى نفس الوقت أكثر مقاومة للقاحات.



وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن سلالة «سى. 2 .1» قد اخترقت بالفعل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين ونيوزيلندا وبريطانيا والبرتغال وسويسرا وموريشيوس.



ومددت الحكومة النيوزيلندية برئاسة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن فى وقت سابق هذا الشهر الإغلاق الوطنى الذى فرضته لاحتواء البؤرة الجديدة لوباء كوفيد ــ 19 وسط مخاوف من تصاعد تفشى المتحور «دلتا» بالغة العدوى.



إلى ذلك، ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن بحث يقارن بشكل مباشر الاستجابات المناعية للتلقيح، توصل إلى أن لقاح كورونا التابع لشركة موديرنا ينتج أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من لقاح «فايزر ــ بيونتيك».



ووجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 2500 عامل فى نظام مستشفى بلجيكى كبير أن مستويات الأجسام المضادة بين الأفراد الذين لم يصابوا بفيروس كورونا قبل الحصول على جرعتين من لقاح موديرنا بلغ متوسطها 2881 وحدة لكل مليلتر، مقارنة بـ 1108 وحدات / مل فى مجموعة مكافئة، حصلت على جرعتين من لقاح فايزر.



وأشارت النتائج، التى نُشرت، أمس، فى رسالة إلى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن الاختلافات يمكن تفسيرها من خلال كمية أكبر من المكون النشط فى لقاح مودرنا، حيث تبلغ 100 ميكروجرام، مقابل 30 ميكروجرام فى لقاح «فايزرــ بيونتيك».