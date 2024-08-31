مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعلن تقديم برنامج من المسافة صفر في دورته الـ12

أعلن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن تقديم برنامج "من المسافة صفر"، في دورته الثانية عشر، وهو عرض خاص يسلط الضوء على أعمال صناع الأفلام من غزة، المبادرة التي أطلقها المخرج والمنتج الفلسطيني رشيد مشهراوي، بدعم من مساهمين مختلفين، تلتقط تجارب وقصص صناع الأفلام في غزة الذين يعملون في ظروف قاسية وبإمكانيات محدودة، في ظل الإبادة المستمرة والواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأكد محافظ مهرجان وهران للفيلم العربي، عبد القادر جريو، التزام المهرجان بدعم هذه الأفلام، معترفًا بالإبداع الاستثنائي لشباب غزة.

وقال "جريو": "رغم التحديات التي لا يمكن تصورها والتي يواجهها هؤلاء المبدعون، فقد نجحوا في تقديم أعمال سينمائية راقية مثلت فلسطين في أكبر المحافل السينمائية الدولية، بما في ذلك مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، والآن تم اختيار "من المسافة صفر" لتمثيل فلسطين في الأوسكار".

من المسافة صفر هو مشروع توثيقي سينمائي يضمّ 22 فيلماً قصيراً أنتج عام 2024، ومدة العرض 100 دقيقة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، من توقيع السينمائيين والمخرجين والفنانين في قطاع غزة الذين يعيشون الأحداث عن قرب ليقدموا حكاياتهم السينمائية ويوثقونها خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة ما بعد 7 أكتوبر.