القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين بمصر لقاعدة برنيس البحرية

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نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى قاعدة برنيس البحرية، وذلك استمراراً لمخطط الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل منشآت القاعدة، حيث استمع الوفد إلى عرض تقديمى تضمن مراحل إنشاء القاعدة وإستعراض الدور الهام والحيوى الذى تقوم به فى تأمين الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية.

كما تم تنفيذ جولة تفقدية لعدد من القطع البحرية المنضمة حديثاً إلى القوات البحرية للتعرف على ما تمتلكه من أحدث نظم التسليح والكفاءة القتالية.

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن اعتزازه بتلك الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكرى، مشيداً بالتطور الملحوظ الذى شهدته القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

ووجه الوفد الشكر للقوات المسلحة على حرصها الدائم لإطلاعهم على ماتمتلكة من إمكانيات وقدرات بما يمكنها من صون مقدرات الوطن.

يأتى ذلك تأكيداً على الجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.