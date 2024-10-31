محمد فاروق: المجلس الجديد يحسم مصير لجنة الحكام

كشف محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، أن مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة هو صاحب القرار فيما يتعلق باستمرار اللجنة الحالية أو رحيلها، مشددًا على أن الجلسة التي عقدها أمس مع رئيس اتحاد الكرة كانت مثمرة.

وقال محمد فاروق في تصريحات إذاعية عبر راديو «ميجا إف إم»: «جمال علام ومجلس الإدارة رفضوا الاستقالة وسنستمر لمدة شهر ونصف لحين نهاية المجلس الحالي».

وأضاف: «المجلس الجديد بعد الانتخابات له القرار سواء ببقاء اللجنة أو رحيلها، لكننا نعمل في منظومة وطنية بكل جهد وإخلاص».

وأوضح: «لو قال أحد إن الأخطاء التحكيمية ستنتهي في أي دوري في العالم فهذا غير منطقي، لكننا نسعى إلى تقليل الأخطاء ونعمل على تلافي السلبيات والاستمرار في الإيجابيات التي بدأناها».

وتابع: «لا يمكن أن نضحك على الناس ستكون هناك أخطاء لكن سنعمل على التقليل منها وأن يكون الأداء أفضل».

وأكد: «لا توجد أي مشكلة شخصية بيني وبين إبراهيم نور الدين، أحيانا خلافات في سياق العمل.. جميعنا أسرة واحدة وعائلة واحدة وهدفنا أن يكون التحكيم المصري في أفضل صورة».

وأتم: «تم تحديد حكام مباراتي الأهلي وسيراميكا والزمالك والبنك الأهلي، وسيكونا حكمين مميزين، والإعلان يكون وفق ظروف المباراة، ونعمل على التنسيق أن يكون الإعلان دائمًا قبل المباريات بثلاثة أيام».