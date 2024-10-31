العراق يوقع عقدا لتطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا

صرح نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، بأن وزارة النفط وقعت عقدا لتطوير حقل المنصورية الغازي مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية و بترو عراق بالصيغة النهائية بطاقة 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في محافظة ديالى/ 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد/.

وقال وزير النفط في تصريح صحفي "أن حقل المنصورية يعد من الحقول الواعدة في إنتاج الغاز الذي سيسهم في تلبية حاجة البلاد من الغاز لرفد الشبكة الوطنية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز".

ودعا ائتلاف الشركتين إلى "الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمراحل التطوير والتفعيل الصحيح للعقد".

ومن المؤمل أن يبدأ الإنتاج الأولي للحقل بـ 100 مليون قدم مكعب وصولا إلى أكثر من 300 مليون قدم مكعب باليوم، وسيغذي محطة المنصورية بالغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية.